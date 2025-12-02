Inter News 24 Cassano elogia il Toro: personalità, gol e sacrificio. L’ex attaccante della Sampdoria ha discusso i critici di calcio e difende le scelte di Chivu. A Viva el Fútbol, Antonio Cassano, ex attaccante di grande talento e oggi opinionista diretto e senza filtri, ha dedicato parole fortissime a Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, reduce dalla decisiva doppietta sul campo del Pisa. Il Toro, classe 1997, è tornato a segnare con continuità e ha riaffermato ancora una volta il suo ruolo centrale nelle ambizioni nerazzurre. Secondo Cassano, le critiche rivolte al numero 10 nerazzurro non solo sono fuori luogo, ma rappresentano un vero controsenso rispetto al rendimento del giocatore: «Lautaro è già capocannoniere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano esalta il capitano nerazzurro: «Da quattro anni non fa vacanze, è un top mondiale!»