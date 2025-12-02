Cassa Rurale Fvg attiva una linea per le comunità colpite dall' alluvione

Aperture di credito a tasso zero, senza commissioni, fino a 20mila euro per i privati e 50mila euro per imprese e non consumatori. È quanto prevede il pacchetto di misure straordinarie di supporto finanziario messo in campo dalla Cassa Rurale Fvg all’indomani della terribile alluvione che ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

