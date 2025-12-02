Caso Maradona oggi l’udienza preliminare in vista della ripresa del processo a marzo 2026
Oggi presso il Tribunale di San Isidro si terrà una nuova udienza preliminare sul caso che indaga sulla morte di Diego Armando Maradona. L’incontro servirà a definire le prove da inserire nel dibattimento e a confermare i testimoni prima della ripresa del processo, prevista per il 17 marzo 2026. Ne parla El Argentino Diario. Processo Maradona, oggi la nuova udienza preliminare. Ecco cosa si legge su El Argentino Diario: “Una nuova udienza preliminare nel caso che indaga sulla morte di Diego Armando Maradona si terrà martedì 2 dicembre alle 10:30 presso il Tribunale di San Isidro, situato all’Ituzaingó 340. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stadio. Il miglior Maradona degli ultimi tempi, con Atalanta e Qarabag. Un caso ? Penso di no. - facebook.com Vai su Facebook
Nuova udienza in Argentina per riaprire il caso sulla morte di Diego Maradona - A sei mesi dall’archiviazione del primo procedimento, la giustizia argentina prepara un nuovo processo per valutare le responsabilità del team medico nella scomparsa del campione avvenuta nel 2020 ... Secondo altarimini.it