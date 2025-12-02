Caso Manetti la replica di Giani sulla patente sospesa | Polemica montata ad arte ero lì perchè preoccupato per lei
Firenze, 2 dicembre 2025 – Un caso montato ad arte. E’ la replica del governatore Eugenio Giani all’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia sul caso della sospensione della patente a Cristina Manetti, ex capo di gabinetto del presidente regionale e attuale assessore alla cultura della Regione Toscana. "Un caso montato ad arte”. Giani parla senza mezzi termini di un quadro “con molte contraddizioni”, a partire dalle differenze tra quanto si legge nell’oggetto dell’interrogazione e quello che invece è stato scritto nel testo con cui la sottosegretaria al ministero dell'Interno, Wanda Ferro, esponente sempre di Fratelli d'Italia, ha risposto ad un quesito posto nell’aula di Montecitorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
