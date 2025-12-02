Caso Manetti Giani risponde in aula | La vicenda della multa è stata strumentalizzata
FIRENZE – Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha risposto in aula a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, prima firmataria la capogruppo Chiara La Porta, “in merito all’impiego della corsia di emergenza in assenza delle previsioni di legge da parte della dottoressa Manetti ”. “La narrativa è diversa da quanto risposto, con atto formale alla consigliera La Porta, dalla sottosegretaria del ministero degli interni”, ha esordito Giani, che ha voluto evidenziare una “contraddizione” tra il testo del ministero e l’interrogazione di Fratelli d’Italia, che, ha sottolineato, “ha come oggetto l’impiego della corsia d’emergenza da parte della dottoressa Manetti, mentre nella risposta della sottosegretaria si dice ‘che circolava lungo la carreggiata est dell’A11 provenendo dalla barriera di Firenze ovest, e giunta all’altezza della corsia di accelerazione dello svincolo di Sesto, lasciava la carreggiata principale, percorreva la corsia di accelerazione per rientrare nella carreggiata principale”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
