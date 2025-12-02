“Il nuovo contratto di esclusiva con Monica Maggioni è in linea con i valori di mercato Rai per collaboratori con analoghe attività editoriali”. Firmato: la Rai. Così il Cda di TeleMeloni ha (non) risposto ieri all’interrogazione presentata nel settembre scorso dal Movimento Cinque stelle al presidente e Ad della Rai, per conoscere i dettagli del nuovo rapporto di collaborazione esterna che dall’estate scorsa lega la giornalista-conduttrice – già presidente dell’azienda pubblica e fino ad agosto anche Direttrice dell’Offerta Informativa – a Viale Mazzini. L’indiscrezione: a Maggioni contratto da 2,5 milioni in 5 anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Maggioni, TeleMeloni non chiarisce sul contratto da collaboratrice: il giallo del compenso