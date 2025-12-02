Caso Maggioni TeleMeloni non chiarisce sul contratto da collaboratrice | il giallo del compenso

Lanotiziagiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il nuovo contratto di esclusiva con Monica Maggioni è in linea con i valori di mercato Rai per collaboratori con analoghe attività editoriali”. Firmato: la Rai. Così il Cda di TeleMeloni ha (non) risposto ieri all’interrogazione presentata nel settembre scorso dal Movimento Cinque stelle al presidente e Ad della Rai, per conoscere i dettagli del nuovo rapporto di collaborazione esterna che dall’estate scorsa lega la giornalista-conduttrice – già presidente dell’azienda pubblica e fino ad agosto anche Direttrice dell’Offerta Informativa – a Viale Mazzini. L’indiscrezione: a Maggioni contratto da 2,5 milioni in 5 anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

caso maggioni telemeloni non chiarisce sul contratto da collaboratrice il giallo del compenso

© Lanotiziagiornale.it - Caso Maggioni, TeleMeloni non chiarisce sul contratto da collaboratrice: il giallo del compenso

News recenti che potrebbero piacerti

caso maggioni telemeloni chiarisceCaso Maggioni, TeleMeloni non chiarisce sul contratto da collaboratrice: il giallo del compenso - I vertici Rai rispondono all'interrogazione M5s sul nuovo contratto di Monica Maggioni, ma non ne rivelano né contenuto né compenso ... lanotiziagiornale.it scrive

Rai, scoppia il caso Monica Maggioni: contratto da "artista" e compenso quasi raddoppiato - In Rai scoppia il caso Monica Maggioni per la mossa della giornalista di dimettersi da dipendente della tv pubblica senza però mollare l'incarico, ma semplicemente sostituendo la tipologia del suo ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Maggioni Telemeloni Chiarisce