Inter News 24 Caso Josep Martínez, la situazione giudiziaria e le scelte tecniche di Chivu si intrecciano mentre l’inchiesta prosegue con tempi lunghi. Il caso Pepo Martínez entrerà nel vivo nelle prossime settimane, mentre l’Inter è costretta a convivere con un presente particolarmente delicato. Già domani Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, dovrà valutare l’equilibrio psicofisico del portiere spagnolo, vice di Yann Sommer, al quale potrebbe essere concessa una chance in un momento complicatissimo dal punto di vista umano e professionale. Martínez, per carattere persona riservata e di poche parole, ha cercato di concentrarsi sulla sua attività quotidiana ad Appiano Gentile, pur portando sulle spalle il peso dell’incidente avvenuto lo scorso 28 ottobre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caso Josep Martínez, tra indagine e campo: l’Inter valuta come gestire il portiere