’Caso Imam’ bagarre tra il sindaco e Fd’I

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora strascichi polemici dopo la manifestazione di domenica scorsa contro le parole offensive nei confronti delle donne di un esponente della comunità pakistana. Da una parte, il senatore Alberto Balboni che critica il sindaco Dario Bernardi per non aver voluto parlare durante l’iniziativa; dall’altra, il sindaco, che ritenendo la manifestazione politica, ha preferito non intervenire. Così il senatore (Fd’I) Balboni: "Il sindaco mi accusa di essere andato alla manifestazione per strumentalizzare la protesta dei cittadini portandomi addirittura dietro supporter da altri comuni. E’ un’accusa falsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

