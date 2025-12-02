Caso Garlasco spuntano foto inedite di Sempio davanti casa Poggi il giorno dell’omicidio

(Adnkronos) – Per due volte Andrea Sempio si trova davanti a casa Poggi dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Inedite per diciott'anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, come riporta Repubblica, le foto che documentano il momento in cui Sempio, attuale indagato per l'omicidio della 26enne, si presenta per due volte .

