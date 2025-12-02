caso garlasco pubblicate le immagini inedite di sempio il 13 agosto 2007

Si parla sempre del delitto di Chiara Poggi. Per tre volte Andrea Sempio – attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – passò davanti a casa della 26enne il giorno del delitto. Lo mostrano una serie di fotografie scattate tra le 15.38 e le 16.14 da una fotografa dilettante. Le immagini sono state pubblicate dalla youtuber Francesca Bugamelli sul canale Bugalalla Crime. Gli scatti, acquisiti nei giorni scorsi dalla procura di Pavia e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, immortalano le primissime ore di un caso destinato a diventare uno dei gialli più discussi d’Italia. Nelle foto appare un giovane Andrea Sempio, 19 anni, al volante della Daewoo Lanos di famiglia mentre sembra dialogare con una giornalista. 🔗 Leggi su 361magazine.com

