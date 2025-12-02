Caso Garlasco emergono nuove foto | Sempio ritratto due volte sulla scena il 13 agosto 2007

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le immagini pubblicate dopo 18 anni. Diciotto anni dopo il delitto di Garlasco, sono state diffuse sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli alcune foto inedite che mostrano Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, presente per due volte nei pressi della villetta di via Pascoli nel pomeriggio del 13 agosto 2007. La prima immagine, scattata alle 15:53, lo ritrae al volante dell’auto di famiglia; l’ultima, delle 16:13, mostra invece la madre della vittima, Maria Rita Poggi, mentre sullo sfondo compaiono Sempio e suo padre, a pochi metri dal nastro bianco e rosso teso dai vigili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caso Garlasco, emergono nuove foto: Sempio ritratto due volte sulla scena il 13 agosto 2007

Approfondisci con queste news

Il caso #Garlasco. Parla al TG1 l’ex procuratore #Venditti: “Contro di me accuse ridicole – dice – su Andrea #Sempio ho indagato fin troppo, rifarei tutto”. #Tg1 Giuseppe La Venia Vai su X

Il caso Garlasco: ci sono le foto di Andrea Sempio davanti a casa Poggi il giorno della morte di Chiara. Rimaste inedite per 18 anni, sono state acquisite dai carabinieri e dalla procura di Pavia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, nuova svolta nelle indagini: un elemento potrebbe cambiare tutto - Caso Garlasco, nuova svolta nelle indagini: un elemento potrebbe cambiare tutto e rimescolare le carte, ribaltando la posizione di Sempio ... Si legge su mam-e.it

Caso Garlasco, un secondo appunto e nuove perquisizioni entrano nell’inchiesta - Caso Garlasco: nuovi sviluppi con il secondo appunto di Giuseppe Sempio e le perquisizioni nell’inchiesta su presunta corruzione della Procura di Pavia. notizie.it scrive

Caso Garlasco, colpo di scena: la nuova pista sul possibile movente di Andrea Sempio - Un’indagine che, dopo anni di apparente immobilità, sembra aver imboccato una direzione precisa, con nuovi elementi che potrebbero cambiare radicalmente la lettura del delitto Poggi. Riporta libero.it

Delitto di Garlasco, Sempio e i contatti con la Procura: cosa emerge dalla nuova inchiesta - Contatti “anomali” tra Sempio e la polizia giudiziaria, possibili tracce di una trattativa. Come scrive notizie.it

Delitto di Garlasco, il criminologo Gianni Spoletti: "Ecco perché mi sono ricreduto su Alberto Stasi" - Nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco: la perizia genetica riaccende il dibattito investigativo e porta a rivalutare il caso a 18 anni dall’omicidio. Come scrive tag24.it

Caso Garlasco, presunti "indizi plurimi" su Andrea Sempio: nuove piste degli inquirenti - Dopo la nuova perizia secondo la quale sotto le unghie di Chiara Poggi c'era un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio, i pm parlano di un movente. Come scrive msn.com