Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Le immagini che mostrano Andrea Sempio che passa in auto davanti a via Pascoli a Garlasco (Pavia) nel pomeriggio del 13 agosto 2007, dove si trova la villetta in cui è stata uccisa poche ora prima Chiara Poggi, "non sono altro che la conferma della versione che lui rese in un'epoca non sospetta e che trova in quelle foto il proprio riscontro". Lo spiega l'avvocato Liborio Cataliotti che difende, con la collega Angela Taccia, il 37enne indagato per l'omicidio in concorso della sorella dell'amico. "Sarebbe eccezionale che analogo riscontro venisse dato, e questo è un auspicio se non un appello che rivolgo, circa il percorso svolto la mattina dal ragazzo per andare al parcheggio (di Vigevano, ndr) dove ha pagato e ottenuto lo scontrino del parcheggio della propria auto". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: difesa, 'foto confermano parole Sempio, appello a testimoni parcheggio'

