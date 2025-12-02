Caso Galvagno la procura di Palermo chiede il processo per il presidente dell’Ars
Processare Gaetano Galvagno per corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. È la richiesta presentata ieri dalla Procura di Palermo a carico del presidente dell’Assemblea regionale siciliana e di altre 5 persone, tra cui l’ex portavoce del politico, Sabrina De Capitani, e l’imprenditrice Caterina Cannariato. Il gip ha fissato l’udienza preliminare al 21 gennaio prossimo. Oltre a Galvagno, all’ex portavoce e alla Cannariato, il processo è stato chiesto per l’imprenditore Alessandro Alessi, per Marianna Amato, dipendente della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, e per Roberto Marino, autista del presidente dell’Ars. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
