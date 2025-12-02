Caso Alessia Pifferi la psicologa assolta esce da un incubo | La mia umanità presa come un reato

Milano – “Aver operato con umanità e professionalità è stato letto come un reato. Sono stati due anni durissimi, e ora voglio solo tornare a svolgere il lavoro che amo, a fianco degli ultimi”. Paola Guerzoni, una delle ex psicologhe del carcere di San Vittore finite sotto processo con l’accusa di aver manipolato Alessia Pifferi, ieri assolte dalle accuse di falso e favoreggiamento, non nasconde le lacrime e la sua commozione. Secondo la Procura aveva messo in atto un “piano precostituito ” per aiutare la donna che aveva lasciato morire di stenti la figlia Diana, abbandonandola in casa per sei giorni nel 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Alessia Pifferi, la psicologa assolta esce da un incubo: “La mia umanità presa come un reato”

