C'è un triplo filo rosso che unisce Vilfrido 'Willy' Branchi e Donato 'Denis' Bergamini. Entrambi erano giovani della provincia ferrarese: uno di Goro, l'altro di Filo di Argenta. Entrambi sono morti in circostanze terribili e per lungo tempo avvolte in uno spesso alone di mistero: il primo massacrato e gettato nudo nel 1988 sull'argine del Po di Goro, e il secondo trovato senza vita l'anno successivo sulla Statale Jonica, a Roseto Capo Spulico, in Calabria. Entrambi, da ultimo, attendono da oltre trent'anni la verità su quei maledetti giorni. Si è parlato anche di delitti irrisolti durante l'evento di ieri al Ridotto, in occasione dei 140 anni del Carlino.

Casi irrisolti, la via della verità. Omicidio Branchi, l'indagato: "Willy sapeva troppe cose"