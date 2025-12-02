Casette in legno laboratori e spettacoli Scatta il cartellone Magia delle Feste

Ilgiorno.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronto il cartelloneMagia delle Feste 2025 “, il programma di eventi che da Santa Lucia fino all’Epifania animerà Lodi con un calendario fittissimo di appuntamenti, musica, luci, laboratori, spettacoli e iniziative per tutte le età. Un mese intero in cui il centro storico e i quartieri si accenderanno, trasformando la città in un grande villaggio. Cuore simbolico dell’iniziativa sarà l’ albero di Natale in piazza della Vittoria, la cui accensione è prevista venerdì alle 18, e che sarà accompagnata da uno spettacolo dal vivo e dalla cornice delle luminarie che già illuminano vie e piazze. A questo si aggiungerà inoltre l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Omegna (prevista il 7 dicembre). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

