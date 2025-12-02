Casette in legno laboratori e spettacoli Scatta il cartellone Magia delle Feste

Pronto il cartellone “ Magia delle Feste 2025 “, il programma di eventi che da Santa Lucia fino all’Epifania animerà Lodi con un calendario fittissimo di appuntamenti, musica, luci, laboratori, spettacoli e iniziative per tutte le età. Un mese intero in cui il centro storico e i quartieri si accenderanno, trasformando la città in un grande villaggio. Cuore simbolico dell’iniziativa sarà l’ albero di Natale in piazza della Vittoria, la cui accensione è prevista venerdì alle 18, e che sarà accompagnata da uno spettacolo dal vivo e dalla cornice delle luminarie che già illuminano vie e piazze. A questo si aggiungerà inoltre l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Omegna (prevista il 7 dicembre). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casette in legno, laboratori e spettacoli. Scatta il cartellone “Magia delle Feste”

