Caserta musica e spettacoli per la Notte Bianca 2025

Torna la Notte Bianca di Caserta che trasformerà la città in un grande palcoscenico tra spettacolo, cultura, intrattenimento ed enogastronomia. Caserta si prepara a vivere una notte di luce, musica ed energia collettiva, domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 21, torna la Notte Bianca di Caserta, uno degli appuntamenti più attesi e identitari.

Siamo felici di presentarvi “quasi” in anteprima il programma della Notte Bianca a Caserta, di cui siamo partner. Una serata di festa, di condivisione, di musica, da trascorrere responsabilmente tra le piazze e le vie del centro storico di Caserta. - facebook.com Vai su Facebook

Neja, Maurizio Filisdeo con il suo live show, la band Mondo Visione con un intenso tributo a Ligabue tra gli artisti della Kermesse dedicata, tra gli altri a Lello Menditto, storico esponente dell'amb

Domenica 7 dicembre, a partire dalle ore 21, torna la Notte Bianca, appuntamento attesissimo che trasformerà la città in un

Torna l'appuntamento con la Notte Bianca di Caserta che si terrà domenica 7 dicembre 2025: il programma degli eventi.

