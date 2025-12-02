Caserta accende la magia della Notte Bianca 2025 | musica spettacoli e show cooking

Casertanews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città si prepara a vestirsi di luce, entusiasmo e partecipazione collettiva: domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 21, torna la Notte Bianca di Caserta, uno degli eventi più attesi del calendario cittadino. Un’intera serata dedicata alla musica, alla cultura, all’intrattenimento e ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

caserta accende magia notteNotte Bianca di Caserta 2025: il programma - Torna l'appuntamento con la Notte Bianca di Caserta che si terrà domenica 7 dicembre 2025: il programma degli eventi. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caserta Accende Magia Notte