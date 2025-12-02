Case vacanza affittate alle escort | il lato BnB del turismo d’inverno a Como

Quicomo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando il turismo “classico” rallenta e le tariffe degli appartamenti calano, a Como d’inverno si muove un altro tipo di mercato: quello delle escort che prenotano case vacanza su Airbnb, Booking e piattaforme simili.Si tratta per lo più di soggiorni brevi, spesso di pochi giorni, con arrivi e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

