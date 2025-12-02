CasaPound non così lontana dal governo Paolo Berizzi a Piacenza con il suo nuovo libro

La Sala Nelson Mandela della Camera del Lavoro di Piacenza ha ospitato la presentazione del nuovo libro del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, "Il libro segreto su CasaPound", un’inchiesta che ricostruisce finanziatori, legami e dinamiche interne del movimento neofascista italiano. Insieme. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

Antifascisti contro CasaPound, scontri in piazza Alimonda: otto poliziotti feriti - facebook.com Vai su Facebook

«CasaPound non così lontana dal governo», Paolo Berizzi a Piacenza con il suo nuovo libro - Sul palco anche Pier Luigi Bersani, Giuseppe Giulietti e Massimo Bussandri: «Costituzione, antifascismo e lavoro per costruire un’alternativa e una propos ... Riporta ilpiacenza.it

La sinistra attacca, per il governo Leonka sì e Casapound no - Un'arma di distrazione di massa per spostare l'attenzione dai problemi veri: questa è la lettura a sinistra del blitz odierno al Leoncavallo. Si legge su ansa.it

Leoncavallo sgomberato, governo esulta ma non spiega perché non libera l’edificio occupato da Casapound - Dopo che le forze dell'ordine questa mattina hanno eseguito, con l’ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano, e dopo l'esultanza ... Secondo fanpage.it

E allora Casapound? Dopo lo sgombero del Leoncavallo, l'opposizione chiede pari trattamento. La sponda di Forza Italia - È l'accusa che fa il centrosinistra al governo nel giorno in cui, dopo 50 anni di occupazione, vengono messi i sigilli al centro sociale milanese ... Riporta huffingtonpost.it

“Vattani finanzia CasaPound”: il Pd chiede spiegazioni al governo - Può un finanziatore di una formazione dichiaratamente neofascista rappresentare l’Italia all’estero? Si legge su repubblica.it

Sgombero di Casapound, Piantedosi assicura: “Prima o poi arriverà anche il suo turno”. Polemiche sulle parole di Giuli - A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo ai giornalisti durante il Meeting di Rimini. Riporta ilfattoquotidiano.it