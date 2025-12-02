Nel Belpaese dei salari troppo bassi e non adeguati al tasso di inflazione, non basterebbero 13 anni di mensilità di stipendio, ad ottobre 2025, per comprare un bilocale da 60 metri quadri in "zona semi centrale" di Firenze - come dimostra il report 2025 sulla qualità della vita del Sole 24 Ore -, stando alle elaborazioni incrociate sui dati Istat e ‘Scenari immobiliari’. No, servirebbero sei mesi in più, quindi 13 anni e 6 mesi prima di poter estinguere un eventuale mutuo per l’acquisto della prima casa. Figurarsi per appartamenti a misura di famiglia, tra i 90 e i 100 metri quadrati. La beffa è che il calcolo dei 164 salari accumulati non tiene conto di qualsiasi altra spesa - fissa o variabile - che una giovane coppia che si è trasferita in riva d’Arno per lavoro, o una coppia con un figlio a carico, o un anziano che campa con la pensione frutto di 40 e passa anni di sacrifici, sarebbero chiamati a fronteggiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa e risparmi, uno choc. Vuoi comprare due vani? Servono 164 buste paga