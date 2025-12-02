Casa è dove sta il cuore | Melania Trump svela le decorazioni dei 51 alberi di Natale della Casa Bianca con 54 kg di pan di zenzero farfalle stelle e ghirlande

Melania Trump ha svelato le decorazioni natalizie della Casa Bianca e il suo tema: “Casa è dove sta il cuore “. La First Lady americana e Usha Vance, sposata con il vicepresidente, hanno aiutato le mogli dei militari a preparare pacchi regalo e a scrivere biglietti d’auguri per i soldati in servizio, durante un evento della Croce Rossa Americana presso una base dell’Aeronautica Militare statunitense vicino a Washington. La Trump ha elogiato le mogli per aver portato “il peso della vita familiare” mentre i loro mariti o mogli sono lontani da casa per servire il Paese. Vance, il cui marito, il vicepresidente J. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

