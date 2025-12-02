Carta Docenti riconosciuta anche ai precari diritto agli ultimi cinque anni | la sentenza del tribunale

Una svolta significativa per i docenti a tempo determinato esclusi dalla Carta elettronica del docente arriva grazie all’azione dello Studio Legale dell’avvocato Francesco Roma, che ha ottenuto numerose sentenze favorevoli nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Grazie a queste. 🔗 Leggi su Casertanews.it

