Carpi celebra le sue eccellenze culinarie due giorni di eventi in piazza Martiri
Nella suggestiva cornice di Palazzo dei Pio è stato presentato oggi “Carpi De.Co. Story”, il festival che il 7 e 8 dicembre porterà in Piazza Martiri la celebrazione delle eccellenze a Denominazione Comunale di Origine. Due giornate dedicate ai sapori della tradizione, con degustazioni, show. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
