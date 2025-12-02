Caro voli a Natale tariffe su del 900% Ma c' è un modo di risparmiare | ecco come

Maledetto algoritmo, penseranno in molti: vista l'enorme richiesta di voli aerei soprattutto da Nord verso Sud nella totalità del periodo natalizio e immediatamente successivo al Capodanno (dal 20 dicembre ai primi giorni di gennaio), come ogni anno schizza verso l'alto il costo dei biglietti con il paradosso che conviene fare scalo all'estero piuttosto che prendere il volo diretto per la località prescelta così da risparmiare. La risposta è facile: meno richiesta per volare in una data località estera (dall'Italia) e lo stesso per venire in Italia, ecco perché in questo caso l'algoritmo è "benevolo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caro voli a Natale, tariffe su del 900%. Ma c'è un modo di risparmiare: ecco come

Approfondisci con queste news

Caro voli a Natale, il salasso che ogni anno colpisce lavoratori e studenti fuori sede triesteallnews.it/2025/12/caro-v… Vai su X

Caro Voli Oggi nel TG 3 delle 14 è stato trasmesso il mio intervento sull' inaccettabile aumento delle tariffe aeree da e per la Sicilia e da e per la Sardegna. Giovedì , probabilmente, in Commissione Insularità audiremo il Garante del Mercato e della Concorren - facebook.com Vai su Facebook

Natale, è ancora caro-aerei. Per i voli da Nord a Sud Italia biglietti sopra i 400 euro - A seconda della compagnia scelta e dell’orario del volo, i biglietti possono arrivare a superare 800 euro. Segnala dire.it

Caro voli in Italia a Natale, 841 euro per il collegamento Milano-Catania: record, più di un intercontinentale - Natale, ecco il caro voli, treni e carburanti: tariffe fino al +900% e costi record per Sicilia e Sud. Da virgilio.it

CODACONS | Caro-voli: a Natale prezzi biglietti fino al +900% rispetto a tariffe normali, segnalazione ad Antitrust, Mit ed Enac - voli: a Natale prezzi biglietti fino al +900% rispetto a tariffe normali, segnalazione ad Antitrust, Mit ed Enac ... Secondo turismoitalianews.it

Il caro voli di Natale che fa infuriare utenti e associazioni: +900% rispetto tariffe normali - biglietti e segnalano il caso ad Antitrust, Enac e Ministero dei Trasporti ... Riporta lasicilia.it

Caro voli di Natale: tornare a casa ci costerà più che un volo (internazionale) con lo scalo - Le tratte nazionali crescono fino a nove volte, Sicilia e Sardegna le più penalizzate. Riporta panorama.it

Sardegna, prezzi alle stelle dei voli per Natale: la denuncia di Codacons - Volare durante le festività natalizie costa fino al 900% in più rispetto alle normali tariffe aeree. Da rainews.it