Gentile sindaco Francesco Bruni, a seguito del mio poster a proposito dell’impossibilità di ammirare il mosaico della cattedrale di Otranto, perché questo era coperto dalle panche con inginocchiatoio, Lei ha dichiarato che sono arrivato fuori tempo massimo, perché a luglio 2025 finalmente le panche sono state tolte: Repubblica Bari titola Il mosaico della cattedrale di Otranto non è visibile. Jacopo Fo attacca e il sindaco: “Falso”. Sarebbe in realtà bastata una piccola ricerca su Internet per scoprire che questo poster lo sto ripubblicando dal 2018. La penultima volta che l’ho pubblicato è stata nel maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro sindaco di Otranto: ora che il mosaico della cattedrale non è più invisibile, mi fate cittadino onorario?