Caro Natale | dai regali al cenone ecco quanto spenderemo

Con dicembre si entra nel pieno del clima e nel perodo che ci condurrà a Natale non soltanto per gli addobbi che ormai si vedono quasi ovunque, dai luoghi pubblici alle nostre case, ma anche per i conti in tasca che gli italiani fanno per quanto riguarda le varie spese. A fare una stima di quanto spenderemo ci ha pensato un report di Facile.it e Consumerismo No Profit. La spesa su regali, cibo e decorazioni. L'analisi inizia con una delle voci che non manca mai: chi più chi meno, in base alle proprie esigenze, compra regali di Natale ai propri cari. Ebbene, nel 2025 la spesa stimata è di circa 8,7 miliardi, poco più di 200 euro a persona con un budget più basso anche del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caro Natale: dai regali al cenone, ecco quanto spenderemo

