Carne scaduta rimessa sul mercato | maxi-sequestro da 180 tonnellate

L'Ats Val Padana ha sequestrato 180 tonnellate di carne dal macello Bervini di Pietole a Borgo Virgilio, nel Mantovano, finito sotto i riflettori a seguito dell'inchiesta di Report, trasmessa in due puntate, che avrebbe smascherato un meccanico di "riciclo" di carne scaduta proveniente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

