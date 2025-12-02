Carne scaduta rimessa sul mercato | maxi-sequestro da 180 tonnellate

L'Ats Val Padana ha sequestrato 180 tonnellate di carne dal macello Bervini di Pietole a Borgo Virgilio, nel Mantovano, finito sotto i riflettori a seguito dell'inchiesta di Report, trasmessa in due puntate, che avrebbe smascherato un meccanico di "riciclo" di carne scaduta proveniente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altre letture consigliate

Continua l’inchiesta choc di #Report sulla #carne scaduta, ripulita dalle parti guaste e ricongelata per la vendita - facebook.com Vai su Facebook

#Carne scaduta rietichettata, #Report: finiva nei ristoranti. L'ombra del riciclaggio dei #clan ilsalvagente.it/2025/12/01/car… @giuliainnocenzi Vai su X

Carne scaduta rimessa sul mercato: maxi-sequestro da 180 tonnellate - L'Ats Val Padana ha sequestrato 180 tonnellate di carne dal macello Bervini di Pietole a Borgo Virgilio, nel Mantovano, finito sotto i riflettori a seguito dell'inchiesta di Report, trasmessa in due p ... bresciatoday.it scrive

Scandalo della carne scaduta venduta come fresca: Report svela dove finiva - Report ha rivelato dove finiva la carne scaduta e “ripulita” dallo stabilimento Bervini: nei ristoranti di Milano ma anche nella GDO ... Scrive greenme.it

Carne scaduta rimessa in commercio, Di Marco (M5s):Regione Lombardia in ritardo - Ci saremmo aspettati l’annuncio di nuovi controlli a tappeto, investimenti e chiarimenti in merito alle accuse ... Da welfarenetwork.it

Carne scaduta e rivenduta dal macello Bervini di Pietole, inchiesta di Report svela le condizioni igieniche - Report svela il commercio di carne scaduta lavorata e ricongelata nel macello Bervini, tra scarse condizioni igieniche e controlli inefficaci ... Da virgilio.it

Carne scaduta, ricongelata e messa sul mercato. L’inchiesta di Report sul macello leader nell’import | Il video - "Non si butta via niente" è il titolo del servizio di Giulia Innocenzi per la nuova puntata del programma di Sigfrido Ranucci, in onda domenica 23 novembre su Rai3 ... Da ilfattoquotidiano.it

Carne scaduta sul mercato: Report accusa un’azienda mantovana - Partite di carne scaduta provenienti da Uruguay, Nuova Zelanda, Ungheria, Ucraina, Romania e persino dalle riserve militari egiziane, che ... Si legge su vocedimantova.it