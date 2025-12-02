Carne scaduta rigenerata e rimessa sul mercato | sequestro da 180 tonnellate in Lombardia
180 tonnellate di carne scaduta che potrebbero essere finite sulle tavole di ristoranti e supermercati di tutta la Lombardia. È quanto emerso dall’inchiesta che ha portato Ats Val Padana a bloccare parte di uno stabilimento nel Mantovano, dopo la scoperta di una presunta filiera di “riciclo” di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In un servizio di Report della settimana scorsa si sosteneva che nel macello Bervini di Pietole (Mantova) vengono riciclate e rimesse in commercio partite di carne scaduta o prossima alla scadenza, in violazione delle norme di sicurezza alimentare. L’inchiesta - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l’anticipazione di #Report, nuove immagini confermerebbero che il macello Bervini rimette in commercio carne scaduta, anche per ristoranti e GDO. Nuove rivelazioni da Mantova a Bari, all'ombra della criminalità. Rivedi l'inchiesta Vai su X
Carne scaduta rimessa in commercio, Di Marco (M5s):Regione Lombardia in ritardo - Ci saremmo aspettati l’annuncio di nuovi controlli a tappeto, investimenti e chiarimenti in merito alle accuse ... Come scrive welfarenetwork.it
Carne scaduta rimessa sul mercato: maxi-sequestro da 180 tonnellate - L'Ats Val Padana ha sequestrato 180 tonnellate di carne dal macello Bervini di Pietole a Borgo Virgilio, nel Mantovano, finito sotto i riflettori a seguito dell'inchiesta di Report, trasmessa in due p ... Scrive bresciatoday.it
Il caso della "carne scaduta" e il filo diretto con la Puglia - Emerge il ruolo di un imprenditore bitontino, nel mirino dell'Antimafia, che forniva manodopera a un'azienda di macellazione lombarda ... Si legge su rainews.it
Scandalo della carne scaduta venduta come fresca: Report svela dove finiva - Report ha rivelato dove finiva la carne scaduta e “ripulita” dallo stabilimento Bervini: nei ristoranti di Milano ma anche nella GDO ... greenme.it scrive
Carne scaduta da anni “ripulita” e rimessa in commercio: l’inchiesta shock di Report su un macello del mantovano - Report svela il riciclaggio di carne scaduta ripulita e rimessa in commercio nel macello Bervini di Pietole, in provincia di Mantova ... Secondo greenme.it
Carne scaduta e "processo putrefattivo" in corso: dov'è finito questo prodotto così pericoloso? - Dai ristoranti alla grande distribuzione, passando per le hamburgerie: dov'è finita la carne scaduta di cui ha parlato Report in un'inchiesta a dir poco agghiacciante? Come scrive buonissimo.it