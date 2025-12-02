Carne scaduta rigenerata e rimessa sul mercato | sequestro da 180 tonnellate in Lombardia

180 tonnellate di carne scaduta che potrebbero essere finite sulle tavole di ristoranti e supermercati di tutta la Lombardia. È quanto emerso dall’inchiesta che ha portato Ats Val Padana a bloccare parte di uno stabilimento nel Mantovano, dopo la scoperta di una presunta filiera di “riciclo” di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

