Carne putrefatta nei supermercati e nei ristoranti | fuori la lista ecco dove è finita

Carni scongelate, lavorate, ricongelate e rimesse in vendita: ecco dove si è realizzato questo processo e i luoghi dove sono state vendute: esplode la bufera Carne scaduta, putrefatta e rimessa in vendita in alcuni supermercati e ristoranti. Questo il nuovo scandalo emerso dall’ultima puntata di Report. All’interno del programma tv condotto da Sigfrido Ranucci, è stato mandato in onda un servizio piuttosto significativo, nel quale venivano evidenziati alcuni processi realizzati all’interno di un noto macello; e che portavano a riutilizzare delle carni che erano scadute da tempo. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Carne putrefatta nei supermercati e nei ristoranti: fuori la lista, ecco dove è finita

