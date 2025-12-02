Carlos Alcaraz | Il primo obiettivo del 2026 è vincere l’Australian Open

Con la stagione ormai terminata, è tempo per i tennisti di fissare i nuovi obiettivi per il 2026. Il primo Grande Slam in programma, l ‘Australian Open, sarà il bersaglio iniziale di Carlos Alcaraz, nonché l’unico tasto dolente in una carriera già formidabile. Il numero uno del mondo vuole rompere il tabù vincendo a Melbourne e completando a 22 anni la collezione degli Slam vinti. Lo spagnolo vanta come migliori risultati i quarti di finale nel 2024 e nel 2025, dove fu sconfitto da Novak Djokovic. Lo Slam australiano non è mai stato il torneo preferito del nativo di El Palomar che, proprio a Melbourne, ha anche rimediato l’unica sconfitta al quinto set della sua carriera contro Berrettini nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Il primo obiettivo del 2026 è vincere l’Australian Open”

Contenuti che potrebbero interessarti

? Inter Miami CF Miami Heat Miami Dolphins Carlos Alcaraz e Joao Fonseca giocheranno il 9 dicembre una esibizione nel LoanDepot Park di Miami, la casa dei Miami Marlins, lo spagnolo intanto si è intrattenuto con Lionel Messi dell'Inter Miami e ha p - facebook.com Vai su Facebook

Nella notte Carlos Alcaraz ha assistito alla finale di Eastern Conference in MLS, consegnando il trofeo ai vincitori dell'Inter Miami di Leo Messi! Vai su X

Alcaraz: "L'Australian Open è l'obiettivo principale. Se voglio battere Sinner... - Il primo vero obiettivo che Carlos Alcaraz proverà a realizzare nel 2026 è completare il Career Grand Slam. Secondo tennisworlditalia.com

Carlos Alcaraz punta all’Australian Open: “Sarà fantastico, è il mio obiettivo principale” - Carlos punta non solo all'Australian Open, ma anche al calendar Grand Slam ... Segnala ubitennis.com

Occhio Sinner, Alcaraz ha le idee chiare: il messaggio dello spagnolo è chiaro - Il tennis è andato in pausa dopo questa lunghissima stagione del 2025, ma c'è chi già pensa al futuro: occhio allora alle parole di Alcaraz. Da sportface.it

Sinner tradito, l’Australian Open vota Alcaraz: “Vincerà Carlos. Jannik l’ostacolo”. Il precedente che preoccupa - L'Australian Open snobba il campione in carica Sinner e prevede il successo di Alcaraz per il 2026, il tutto anche grazie a un precedente preoccupante per Jannik ... Segnala sport.virgilio.it

Alcaraz mette nel mirino Melbourne: "L'Australian Open è l'obiettivo principale nel 2026" - stagione e fisso gli obiettivi per ciò che voglio migliorare e ciò che voglio ottenere, l’Aus ... eurosport.it scrive

Carlos Alcaraz pensa agli Australian Open: "Voglio completare il Career Grand Slam" - Il palmares di Carlos Alcaraz è già sufficiente per valergli un posto nell’olimpo del tennis a soli 22 anni. Secondo msn.com