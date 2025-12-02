Carlo Freccero | La tv è come un tranquillante e richiede il grado zero dell' attenzione Stefano De Martino fa la televisione esattamente come seduce le ragazze Nei talk c’è un cast fisso che recita un copione già scritto | ecco perché dicono che oggi siano solo propaganda

2 dic 2025

La televisione generalista sembra avere smarrito la voglia di sperimentare, innovare, stupire. Dai programmi di qualità agli attuali format ripetitivi e la caccia all’audience: l’analisi amara di Carlo Freccero, signore della tv «scomoda e provocatoria». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Freccero: «La tv è come un tranquillante, e richiede il grado zero dell'attenzione. Stefano De Martino fa la televisione esattamente come seduce le ragazze. Nei talk c’è un cast fisso che recita un copione già scritto: ecco perché dicono che oggi siano solo propaganda»

