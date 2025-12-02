Carlo Conti su Sanremo 2026 | Pochi big e tanti emergenti? La forza del Festival è mischiare

M ilano, 1 dic. (askanews) – “ La scelta delle canzoni è la cosa più difficile del Festival di Sanremo. Il resto da questo momento in poi per me è finito cioè arriva la parte più facile, quella televisiva, quindi fa parte del mio lavoro, ovvero la parte più facile. La scelta delle canzoni è una grande responsabilità e ripeto e sottolineo la scelta delle canzoni, perché non ci dimentichiamo che Sanremo 2026 è il festival della canzone italiana e quindi deve essere uno spaccato di quella che è, in quel momento, la proposta musicale del nostro paese». Leggi anche › Sanremo 2026, il cast dei Big: Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 cantanti in gara Sonorità nuove, giovani cantautori e tanta musica di qualità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

