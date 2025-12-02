Carlo Conti su Sanremo 2026 | Pochi big e tanti emergenti? La forza del Festival è mischiare

M ilano, 1 dic. (askanews) – “ La scelta delle canzoni è la cosa più difficile del Festival di Sanremo. Il resto da questo momento in poi per me è finito cioè arriva la parte più facile, quella televisiva, quindi fa parte del mio lavoro, ovvero la parte più facile. La scelta delle canzoni è una grande responsabilità e ripeto e sottolineo la scelta delle canzoni, perché non ci dimentichiamo che Sanremo 2026 è il festival della canzone italiana e quindi deve essere uno spaccato di quella che è, in quel momento, la proposta musicale del nostro paese». Leggi anche › Sanremo 2026, il cast dei Big: Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 cantanti in gara Sonorità nuove, giovani cantautori e tanta musica di qualità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Carlo Conti su Sanremo 2026: «Pochi big e tanti emergenti? La forza del Festival è mischiare»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Carlo Conti è tornato a parlare di Sanremo 2026 ai microfoni di RTL 102.5. Scelte musicali, nuovi talenti, omaggi e il suo metodo per costruire un cast che faccia discutere. Un’intervista che chiarisce molte cose… e ne apre altre. Che ne pensate delle sue parol - facebook.com Vai su Facebook

Su Instagram e X si scatena la bagarre dopo l'annuncio di Carlo Conti. Che in diretta tv ha elencato i trenta big selezionati per il palco del Teatro Ariston Vai su X

Carlo Conti commenta il cast di Sanremo 2026: «Chi sono? Sentirete le canzoni…» - Dopo l'annuncio dei cantanti di Sanremo 2026, Carlo Conti spiega quanto sia difficile scegliere: «Ora è tutto facile». Scrive amica.it

Festival Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara: ecco chi sono - Carlo Conti ha finalmente svelato i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 ... Secondo tg24.sky.it

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Riporta vanityfair.it

Carlo Conti risponde alle critiche sul cast di Sanremo 2026 - 5 ha risposto alle tante critiche sul cast e sul suo ruolo di direttore artistico. Lo riporta novella2000.it

Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... Lo riporta fanpage.it

''Non leggo niente, non guardo niente'': Carlo Conti replica alle polemiche sul prossimo Festival di Sanremo - “Non leggo niente, non guardo niente”: Carlo Conti replica alle polemiche sul prossimo Festival di Sanremo e i Big ... Lo riporta gossip.it