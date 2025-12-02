Carceri La Russa | Entro Natale un decreto per fine pena a casa

“Vogliamo cercare prima di Natale, per l’emergenza bontà e non l’emergenza caldo come era in estate, vogliamo fare un appello perché qualcosa avvenga immediatamente, con un decreto, un provvedimento?". È ciò che si domanda il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo sul problema del sovraffollamento delle carceri nel corso della presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo ‘L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane’. "Il mio invito è a chi ha il potere e la potestà di farlo di affrontare oggi anche solo la lampadina e non il lampadario e la luna, ma un po’ di respiro per chi la pena l’ha quasi già scontata e magari la continui ad affrontare dentro di sé”, aggiunge La Russa secondo cui "più che pensare alla soluzione ideale dobbiamo passo passo vedere come fare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Carceri, La Russa: "Entro Natale un decreto per fine pena a casa"

