Carceri La Russa | entro Natale fuori chi è vicino a fine pena

Roma, 2 dic. (askanews) – “In vista del Natale, il mio appello è di fare uscire, anche dalla riunione di oggi, un invito a chi ha il potere di farlo di affrontare subito” l’emergenza del sovraffollamento carcerario consentendo che chi “la pena l’ha già quasi interamente scontata possa magari continuare a scontarla dentro di sé o magari in un altro modo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla presentazione del libro ‘L’emergenza negata – Il collasso delle carceri italiane’, di Gianni Alemanno e Fabio Falbo, detenuti a Rebibbia. L’evento è stato promosso da ‘Nessuni tocchi Caino’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondisci con queste news

Il libro di Gianni Alemanno per fare luce sulla condizione delle carceri italiane. Non è un tema di destra o di sinistra, ma di civiltà. Martedì alla presentazione ci sarà anche il presidente del Senato Ignazio La Russa - facebook.com Vai su Facebook

Carceri, appello di La Russa: “Un decreto entro Natale per dare un po’ di respiro” - "Vogliamo cercare prima di Natale, per l'emergenza bontà e non l'emergenza ... Segnala msn.com

Carceri, La Russa: «Entro Natale un decreto per fine pena a casa». L'appello alla presentazione del libro di Gianni Alemanno (detenuto da gennaio) - Il presidente del Senato: sul sovraffollamento carcerario che lede la dignità dell'uomo, mi sento di continuare a fare una battaglia ... Come scrive msn.com

Carceri, La Russa: entro Natale fuori chi è vicino a fine pena - (askanews) – “In vista del Natale, il mio appello è di fare uscire, anche dalla riunione di oggi, un invito a chi ha il potere di farlo di affrontare subito” l’emergenza del sovraffollame ... Segnala askanews.it

La Russa, ci sia decreto per finire di scontare la pena a casa - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha auspicato che per Natale ci sia un decreto sul sovraffollamento delle carceri che consenta "a chi ha scontato la maggior parte dell ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Ignazio La Russa: “Giusto dire sì al fine vita. Carceri, più sconti ai detenuti” - Appena ci accomodiamo di fronte a Ignazio La Russa, lo sguardo cade sullo scaffale dove c’è una foto di Silvio Berlusconi, e vicino due piccoli mezzi busti di ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Carceri, la Lega stoppa La Russa: “Pene certe, no a soluzioni tampone” - L’apertura di Ignazio La Russa sul sovraffollamento del le carceri italiane non trova grande seguito nella maggioranza e non illude le opposizioni. Da laprovinciapavese.gelocal.it