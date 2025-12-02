Carceri appello di La Russa | Un decreto entro Natale per dare un po’ di respiro

Lapresse.it | 2 dic 2025

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sull’emergenza carceri. “Vogliamo cercare prima di Natale, per l’ emergenza bontà e non l’emergenza caldo come era in estate, vogliamo fare un appello perché qualcosa avvenga immediatamente, con un decreto, un provvedimento? Il mio invito è a chi ha il potere e la potestà di farlo di affrontare oggi anche solo la lampadina e non il lampadario e la luna, ma un po’ di respiro per chi la pena l’ha quasi già scontata e magari la continui ad affrontare dentro di sé”. La Russa lo ha detto intervenendo alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo ‘L’emergenza negata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carceri, appello di La Russa: “Un decreto entro Natale per dare un po’ di respiro”

