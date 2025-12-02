Carceri appello di La Russa | Entro Natale un decreto per fine pena a casa

AGI - Come è stato fatto a Ferragosto per affrontare l'emergenza caldo, si vari entro Natale un provvedimento, un decreto perché chi la pena l'ha già quasi interamente scontata possa magari continuare a scontarla dentro di sè o magari in un altro luogo". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo, 'L'emergenza negata - Il collasso delle carceri italiane'. Per La Russa "anche se l'edilizia penitenziaria potesse essere la soluzione quantomeno del sovraffollamento, ci vuole tempo. Almeno due anni. E in questi due anni? Dobbiamo fare dei piccoli passi. 🔗 Leggi su Agi.it

