Carcere sovraffollato alle Novate capienza di 414 posti ma i detenuti sono 543
La legge sull’ordinamento penitenziario compie cinquant’anni. Si tratta di un provvedimento legislativo che, per il sistema carcerario, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Grazie all’approvazione di questa legge si è superato l’approccio punitivo per introdurre un modello che punta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco il report della Salis da Poggioreale: il carcere è sovraffollato, il personale penitenziario è scarso, gli spazi sono stretti, c'è muffa sulle pareti e i topi. Ma a colpirla sono stati i letti a castello a tre piani: terribili, credo sia stato realmente scioccante vederli... - facebook.com Vai su Facebook
Carcere sovraffollato, alle Novate capienza di 414 posti ma i detenuti sono 543 - LA SITUAZIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELL’EMILIA- Segnala ilpiacenza.it
Carcere sovraffollato. Detenuti oltre il limite: "Spazi riorganizzati e chiesti più agenti" - Un numero che indica la capienza tollerabile della casa circondariale in relazione ai limiti di spazio a disposizione per detenuto, scolpiti nei ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Bologna, carcere della Dozza sovraffollato. L'allarme degli avvocati penalisti: «Vicino ai mille detenuti su una capienza di 500 posti» - Il carcere della Dozza sta scoppiando e i penalisti bolognesi, riuniti nella Camera penale Franco Bricola, lanciano l’allarme: «Quando la sezione destinata temporaneamente ai detenuti giovani adulti ... Scrive corrieredibologna.corriere.it
Carcere sovraffollato: "Investire nel lavoro" - Anche il carcere di Cremona vive la condizione che riguarda molte strutture penitenziarie, con una numero di detenuti ad oggi ... Secondo ilgiorno.it
A Foggia il carcere più sovraffollato d'Italia - Il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) ha scritto una lettera alle massime autorità politiche ed amministrative del territorio, tra cui prefetto e sindaca Episcopo, per chiedere un aiuto ... Come scrive rainews.it
Carcere sovraffollato, l'allarme del Sappe - Qualche settimana fa, un detenuto era rientrato in cella dopo un permesso portando con sé ovuli alla cocaina. Si legge su rainews.it