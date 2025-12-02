Carcere Gorgona problemi a centrale elettrica e caldaia Solimano | Disagi per detenuti e agenti
Dopo il sindacato di polizia, anche il garante dei detenuti del Comune di Livorno, Marco Solimano, denuncia le condizioni nelle quali versa il carcere di Gorgona. Due le principali criticità: la centrale elettrica alimentata combustibile fossile e la caldaia termica: “Stanno avendo gravi problemi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
