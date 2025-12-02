Carabinieri sequestrano officina abusiva con rifiuti pericolosi a Monteverde

Blitz dei Carabinieri: scoperti rifiuti speciali e scarichi irregolari. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia hanno sequestrato un’officina meccanica abusiva a Monteverde (Avellino) durante i controlli disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati ambientali nelle aziende meccatroniche. I militari, in collaborazione con le pattuglie dell’Arma territoriale, hanno denunciato in stato di libertà il titolare, un artigiano 30enne del posto. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Le verifiche hanno accertato che l’uomo gestiva un’attività di riparazione auto all’interno di un capannone totalmente abusivo, dove aveva accumulato circa 50 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi derivanti dal lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Carabinieri sequestrano officina abusiva con rifiuti pericolosi a Monteverde

