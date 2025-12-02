Carabinieri al via utilizzo software spyware israeliano Corsight testato per riconoscimento facciale palestinesi durante genocidio Gaza

2 dic 2025

L’inchiesta rivela contatti tra Corsight, forze dell’ordine italiane e aziende private, mentre la tecnologia israeliana resta vietata in Italia per legge, almeno fino al 31 dicembre 2025 Un'inchiesta ha evidenziato l'acquisto da parte dei Carabinieri italiani e dell'aeroporto di Roma Fiumicin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

