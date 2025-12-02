Carabinieri al via utilizzo software spyware israeliano Corsight testato per riconoscimento facciale palestinesi durante genocidio Gaza
L’inchiesta rivela contatti tra Corsight, forze dell’ordine italiane e aziende private, mentre la tecnologia israeliana resta vietata in Italia per legge, almeno fino al 31 dicembre 2025 Un'inchiesta ha evidenziato l'acquisto da parte dei Carabinieri italiani e dell'aeroporto di Roma Fiumicin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Due episodi distinti di furto e utilizzo illecito di carte bancomat hanno visto i carabinieri identificare e denunciare due giovani - facebook.com Vai su Facebook
I carabinieri usano un software addestrato sui civili palestinesi a Gaza: il caso Corsight - Un sistema di riconoscimento facciale in tempo reale di origine israeliana, allenato su una banca dati con i volti dei civili palestinesi, sarebbe stato ... Da fanpage.it
Carabinieri: "Utilizzate il servizio denuncia via web" - Per presentare le denunce di smarrimento e di furto ad opera di ignoti è possibile avvalersi del servizio di denuncia vi@ web Arezzo, 20 marzo 2020 - Riporta lanazione.it