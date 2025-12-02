l’evoluzione di captain america: dai film ai fumetti. Il personaggio di Captain America rimane uno dei simboli più iconici dell’universo Marvel, con un percorso che si snoda tra cortometraggi cinematografici e fumetti. La sua evoluzione ha visto nel tempo vari cambiamenti e nuove interpretazioni, portando alla creazione di storie che approfondiscono le sfide e i combattimenti di questo eroe. La figura di Steve Rogers, interpretata da Chris Evans, si è affermata come il volto più riconoscibile del personaggio, con il suo ultimo ruolo celebrato in Avengers: Endgame. Con il passaggio del mantello a Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, la narrativa si è spostata su nuove dinamiche, lasciando però spazio a trame inedite e battaglie emozionanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Captain america affronta lo scontro epico che il mcu non ha saputo gestire