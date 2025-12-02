La decisione del Tribunale dei minori arriva dopo mesi di tensioni: i piccoli crescevano lontani dalle istituzioni, senza istruzione né verifiche sanitarie. I genitori appartengono a un movimento che rifiuta lo Stato. Caprese Michelangelo (Arezzo) – Quando quella mattina (lo scorso Ottobre) i carabinieri hanno bussato alla porta della casa immersa nel bosco, la tensione era palpabile. I due bambini di 4 e 8 anni, cresciuti lontani dalla scuola e da qualunque servizio pubblico, sono stati prelevati in esecuzione di un decreto urgente del Tribunale dei minori di Firenze. L’intervento – ripreso dal padre e diffuso sui social – ha acceso un’ondata di reazioni, dividendo il pubblico tra indignazione, solidarietà e preoccupazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

Caprese Michelangelo, bambini sottratti alla famiglia: "Mai scuola, nessun controllo". Il padre filma il blitz e la rete si divide