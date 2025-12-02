Capodimonte celebra la pizza Unesco tra storia forno e musica

Al Giardino Torre, nel Real Bosco di Capodimonte, una giornata speciale intreccia memoria, sapori e racconto. Sabato 6 dicembre 2025, l'ottavo anniversario del riconoscimento Unesco dell'"Arte Tradizionale del Pizzaiuolo Napoletano" diventa occasione per riscoprire, sul posto, la storia delle pizze che hanno segnato l'identità di Napoli. Un anniversario che riporta la pizza alle sue origini .

