CapodannoTorino festeggia all' Inalpi Arena con Planet Funk e il Dee Jay Time Live | biglietti in vendita dal 2 dicembre

Torino si prepara a salutare l'arrivo del 2026 con una svolta nelle celebrazioni di Capodanno, lasciando le tradizionali piazze all'aperto per due location iconiche e al coperto: l'Inalpi Arena e il Teatro Regio. Una scelta strategica, dovuta anche ai lavori di pedonalizzazione di via Roma. Come. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

