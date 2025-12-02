Capodanno alla Rocca | Uno spettacolo di luci

L’incendio della Rocca Possente illuminerà il Capodanno Stellata. Una novità assoluta per la notte di San Silvestro a Bondeno che si fa evento. La roccaforte estense che si affaccia sul Po, sarà il cuore di uno spettacolo di luci. Tutto intorno, nella frazione, ci saranno poi tante iniziative, rese possibile dal cruciale contributo delle associazioni di volontariato. Musica, animazioni e sapori. L’evento, già ideato per essere straordinario e veicolo di promozione territoriale, è stato concretizzato giovedì sera con l’approvazione in Consiglio Comunale della delibera che stanzia i 40.000 euro necessari, finanziati con l’avanzo di amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capodanno alla Rocca: "Uno spettacolo di luci"

