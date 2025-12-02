Capitale del documentario La natura è protagonista
Alla soglia dei quarant’anni, un’altra edizione di Sondrio Festival che va in archivio con il successo - meritato – di una formula che si arricchisce di sempre nuovi spunti, spunti che sanno tuttavia “arrivare“ a tutti attraverso i vari linguaggi utilizzati per parlare di natura, di ciò che la minaccia e di ciò che si sta facendo e si può fare per difenderla. Esattamente come i ranger del Parco Nazionale “Kui Buri: l’eden segreto della Thailandia“ di Heinz Leger che ha trionfato, conquistando il premio “Città di Sondrio“. Un’assegnazione che a detta di Norbert Weixlbaumer, presidente della Giuria internazionale, composta anche da David Restivo, Khatuna Khundadze, Chiara Giari e Nicola Falcinella, non è stata affatto facile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
