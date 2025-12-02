Capello | Non mi aspettavo il Milan in testa

. Su Leao la penso come Allegri. Ecco dove lo trovo migliorato. Capello in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha analizzato nei dettagli la stagione del Milan. Le parole dell’ex tecnico rossonero.. Fabio Capello, allenatore pluriscudettato e profondo conoscitore del Milan, su La Gazzetta dello Sport analizza il momento dei rossoneri e la corsa al vertice della Serie A, tra certezze ritrovate e sorprese tattiche.. MILAN IN TESTA – “ Onestamente no, non me l’aspettavo. Confidavo nelle capacità di Allegri, ma non credevo riuscisse a entrare nella testa dei giocatori così velocemente, anche considerando quel che era accaduto nel Milan dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Capello: “Non mi aspettavo il Milan in testa”.

