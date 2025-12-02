Capello | Milan Allegri ha saputo dare ordine ed equilibrio Poi parla di tanti singoli

Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola sui rossoneri di Massimiliano Allegri e sul duello Scudetto con il Napoli di Antonio Conte. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello: “Milan, Allegri ha saputo dare ordine ed equilibrio”. Poi parla di tanti singoli

Scopri altri approfondimenti

Capello: "Allegri può essere soddisfatto, ma il Milan ha sofferto troppo. Maignan e Leao stanno tornando protagonisti"? #MilanPress - facebook.com Vai su Facebook

Capello: "Allegri sta riportando in vita il vecchio Milan" Vai su X

Allegri rivoluziona il Milan e il commento INCREDIBILE non si fa attendere: avete sentito? - Allegri è arrivato al Milan e in pochissimo tempo ha cambiato tutto: il commento incredibile non si è fatto perciò attendere. Da spaziomilan.it

Capello: "Ho visto Leao più sciolto, libero, allegro. È responsabilizzato" - Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. Secondo milannews.it

Capello: "Ho parlato con Tassotti di Bartesaghi e mi ha detto che ha futuro nel Milan" - Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. milannews.it scrive

Capello: «Non mi aspettavo il Milan in testa. Su Leao la penso come Allegri. Ecco dove lo trovo migliorato - Capello in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha analizzato nei dettagli la stagione del Milan. Scrive calcionews24.com

Capello: "Milan, i centravanti forti non sono sul mercato a gennaio. Conte cerca nemici in se stesso, ma i risultati gli danno ragione" - L'ex allenatore e opinionista Fabio Capello ha analizzato su La Gazzetta dello Sport il primato a braccetto di Milan e Napoli dopo 13 giornate di Serie A. Da msn.com

Capello: “Conte? Si sente sempre più dentro la squadra e trasmette il suo carisma ai giocatori” - Fabio Capello, ex allenatore fra le altre di Milan, Roma e Real Madrid, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Riporta ilnapolionline.com