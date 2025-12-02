Capello | Leao 9? È il meglio possibile E nel Napoli deciderà Lukaku

"Allegri straordinario per la velocità con cui ha inciso. Antonio che carisma, ma non ho capito le sue vacanze". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "Leao 9? È il meglio possibile. E nel Napoli deciderà Lukaku"

Fabio #Capello, ex tecnico rossonero, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria del #Milan contro la #Lazio: "Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta e il Milan comanda la classifica di Serie A, in attesa di Roma-Napoli. L - facebook.com Vai su Facebook

#Capello: " #Allegri può essere soddisfatto, ma il Milan ha sofferto troppo. #Maignan e #Leao stanno tornando protagonisti"? #MilanPress Vai su X

Capello fa i complimenti a Leao e lo rimprovera: "Perché prima non lo facevi?" - : "Ti faccio i complimenti per il gol ma anche per i recuperi che hai fatto stasera, non te lo vedo fare sempre, stai cambiando mentalità? Scrive corrieredellosport.it

Capello su Leão: ‘Per velocità e rapidità è come Mbappe’ - Fabio Capello a Sky esalta Leao: "A volte non è attento, rincorre l’avversario senza voglia di recuperare. Scrive calciomercato.com

Capello su Leao-Hernandez: "Ecco come avrei reagito da allenatore" - Fabio Capello, a Sky Calcio Club, dice la sua sul comportamento di Hernandez e Leao rimasti lontani dalla squadra durante il cooling break tra Lazio e Milan: "Da allenatore avrei reagito malissimo, ... Secondo sport.sky.it

Capello bacchetta Leao: "Euro 2024 non è la Serie A, fatica per un motivo" - All'indomani di una stagione caratterizzata da alti e bassi, Rafael Leao continua a non convincere anche ad Euro 2024, dove è chiamato a difendere i colori del suo Portogallo. Segnala corrieredellosport.it

Capello su Leão: “A volte fa perdere la pazienza ma è l’unico che sa fare cose diverse” - Fabio Capello, nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, parla così di Rafael Leao: Leao a volte fa perdere la pazienza, ma è l’unico che sa fare cose diverse. Lo riporta calciomercato.com

Capello sulla Champions: «Leao deve svegliarsi, Ibrahimovic sia presente. Inzaghi deve cambiare di più l'Inter» - Fabio Capello, volto storico di Sky Sport e commentatore della Gazzetta dello Sport, che ritroveremo negli studi tv con la partenza della Champions, iniziamo dalla nuova formula, che incuriosisce ... Scrive corriere.it